محافظ الدقهلية يقرر عزل رئيس الوحدة المحلية بدميرة بسبب سوء الخدمات

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إصدار قرار بإعفاء رئيس الوحدة المحلية لقرية دميرة من منصبه، وذلك على خلفية التقصير الواضح في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدني مستوى النظافة العامة بالقرية، وعدم الاستجابة الفعالة لمطالب وشكاوى المواطنين.

جاء هذا القرار خلال متابعة المحافظ الميدانية للخدمات داخل المدن والمراكز والقرى، حيث تم رصد عدد من السلبيات الجسيمة في قرية دميرة، أهمها، تدني مستوى النظافة العامة، ووجود تراكمات القمامة في عدد من الشوارع والمناطق، ما يشوه المظهر الحضاري ويشكل خطرًا على الصحة العامة، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم معالجة العديد من المشكلات اليومية التي تؤثر على حياة الأهالي.

كما شملت عدم الاستجابة لمطالب المواطنين، وعدم تفعيل آليات الحوار وحل المشكلات التي يبلغ عنها الأهالي بشكل سريع وفعال، والإخفاق في الإبلاغ الفوري عن مشكلات الخدمات الأساسية، مثل أماكن انقطاع المياه، ما يحرم الجهات المعنية من سرعة التحرك لإصلاح الأعطال وتلبية احتياجات المواطنين في وقت مناسب، وهو ما يعتبر تقصيرًا جسيمًا في أداء المهام المنوطة بالوحدة المحلية.

وأكد المحافظ أن رؤساء الوحدات المحلية مسئولون بشكل مباشر أمام المواطنين وأمام الجهاز الإداري للمحافظة عن مستوى الخدمات في نطاق اختصاصهم، وأن أي تقصير في تحمل هذه المسئولية لن يُتهاون معه، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية المباشرة لحياة المواطنين مثل النظافة والمياه.

وأشار مرزوق إلى أن القرار يأتي في إطار سياسة "المساءلة والتحفيز" التي تتبعها محافظة الدقهلية لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمنظومة العمل بالمحافظة لتحقيق رضا المواطن.

