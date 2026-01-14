تحرير 13 محضرا في حملة رقابية على 22 مخبزًا بمركزي أجا وميت غمر بالدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها.

وقامت لجنة تفتيشية بالتنسيق مع علي حسن، وكيل وزارة التموين، برئاسة محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، ومصطفى عوض، مفتش بالرقابة التموينية، بالمرور على 22 مخبزا بقرى كفر الشراقوة، وشبراويش، والمندرة، وميت دمسيس، والكرامة، والبساتين، بمركز أجا، وبندر ميت غمر، وقرية دقادوس.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفة عبارة عن نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتصرف في كميات دقيق وعدم نظافة أدوات العجين.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه جميع الاشتراطات.