محافظات

وكيل مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية للطب الوقائي يتفقد عددا من وحدات طب الأسرة بإدارتي شربين وبلقاس

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

 تفقد  الدكتور تامر الطنبولي، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية للطب الوقائي، عدد من وحدات طب الأسرة بإدارتي شربين وبلقاس، وذلك تنفيذًا لتعليمات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خلال الجولة في وحدة طب أسرة دنجواي بإدارة شربين الصحية، تابع وكيل الطب الوقائي انتظام العمل بالاستقبال وآليات تنظيم تردد المواطنين، مع التوجيه بتشغيل جهاز حجز الأرقام، كما اطلع على موقف الصيدلية من حيث الأرصدة الدوائية وانتظام اجتماعات لجنة الدواء الشهرية، مع التأكيد على توثيق الإجراءات وفق سياسات الاعتماد. وشملت الجولة متابعة غرفة التطعيمات ونسب التغطية لكافة الجرعات، مع التوجيه بمتابعة المتخلفين عن التطعيم ورفع نسب التغطية، إلى جانب الإشادة بدور مكتب صحة جديلة في توجيه أحد المواطنين لتطعيم طفله في موعده المقرر. كما تم الاطلاع على غرفة الملفات، مع التوجيه باستكمال الكود اللوني للملفات واستيفاء بيانات الأسر وملفات تحويلات المبادرات، فضلًا عن سرعة استكمال إجراءات ترخيص مصعد الوحدة، وفي ختام التفقد وجه وكيل الطب الوقائي الشكر للعاملين بالوحدة وقيادات الإدارة الصحية.


وفي وحدة طب أسرة بساط كريم الدين بإدارة شربين الصحية، اطمأن وكيل الطب الوقائي على جاهزية الاستقبال وأسطوانات الأكسجين والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تابع مدى جاهزية الطاقم التمريضي للتعامل مع الحساسية الخوارزمية. واطلع على منظومة شكاوى المواطنين، مؤكدًا على تفعيلها والالتزام بالسياسات المعتمدة، كما تابع أداء وحدة الأشعة والتردد الشهري للخدمة، موجّهًا بأهمية التوعية المجتمعية بها. وشملت الجولة متابعة أعمال التعقيم وانتظام الدورات وتوافر الكواشف، فضلًا عن مراجعة الصيدلية ووحدة الأسنان من حيث التردد وتوافر مستلزمات التشغيل، إلى جانب متابعة التطعيمات ونسب التغطية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات ترخيص مصعد الوحدة.
كما شملت الجولة وحدة طب أسرة المستعمرة الشرقية بإدارة بلقاس الصحية، حيث تم متابعة جاهزية الاستقبال وأسطوانات الأكسجين للتعامل مع الحالات الطارئة، ومراجعة أعمال التعقيم وتوافر الكواشف وصلاحيتها، إلى جانب متابعة الصيدلية ووحدة الأسنان والاطلاع على موقف التردد ومستلزمات التشغيل. كما اطلع وكيل الطب الوقائي على موقف التطعيمات ونسب التغطية ومتابعة المتخلفين عنها، وفي ختام التفقد وجه توجيهًا برفع مستوى النظافة العامة داخل الوحدة والمحيط الخارجي لها.

الدقهليه محافظه صحة جوله

