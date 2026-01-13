قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه
الإسكان الاجتماعي: تنفيذ مليون و72 ألف وحدة سكنية والانتهاء من 790 ألف شقة
إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بـ معرض القاهرة للكتاب 2026
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إنشاء نظام أمني معاد لروسيا
هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يبحث مع المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت بمصر سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة  الفولبرايت الأمريكية للتبادل الأكاديمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع هيئة الفولبرايت لما تمثله من نموذج ناجح للشراكة الدولية في مجالات التعليم وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البرامج التي تسهم في إعداد الكوادر الشابة، وتنمية مهارات العاملين، وتأهيل القيادات المستقبلية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح أن محافظة الدقهلية ترحب بكافة المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، مؤكدًا أن الاستفادة من برامج الفولبرايت تمثل فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

واستعرضت الدكتورة ماجي نصيف أهداف الزيارة، التي تستهدف التعريف ببرامج هيئة الفولبرايت المتنوعة، وفي مقدمتها برامج المهنيين، وإعداد القادة، وإدارة المؤسسات، وبرامج الدراسة بالكليات المجتمعية، إلى جانب البرامج المخصصة للدراسات العليا والباحثين، وبرامج المنح المقدمة من خلال الشراكات الأكاديمية مع الجامعات  الأمريكية وكذلك مختلف القطاعات الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية بما يسهم في نقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والفردية. وأكدت علي رغبة هيئة الفولبرايت بمصر في استضافة خبراء أمريكيين بمجالات مختلفة كالحوكمة والرقمنة وإدارة المخاطر والأزمات لتدريب الجهاز الإداري بمحافظة الدقهلية في أقرب وقت.

ويأتي اللقاء في إطار حرص محافظة الدقهلية على دعم التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتوسيع آفاق التعليم والتدريب بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل.

الدقهلية ضباط محافظه اجتماع

