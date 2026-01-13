محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز بلقاس ويشدد على سرعة إنهاء مصالح المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن في المقدمة منها سرعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية والتصدي الفوري لمخالفات البناء، والسرعة في استصدار تراخيص البناء، كما وجه بالالتزام التام بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل فيما يتعلق باجراءات استصدار التراخيص حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأكد على أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المراكز والمدن، للتأكد من الالتزام بأداء المهام الوظيفية على الوجه الأمثل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف المباشر على آرائهم ومطالبهم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الإدارات، واطلع بنفسه على معدلات الإنجاز داخل المركز التكنولوجي، والإدارات المختلفة، وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في مختلف الملفات، وضرورة تسريع معدلات الإنجاز، مع التأكيد على سرعة الرد على استفسارات المواطنين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.