وكيل صحة الدقهلية يوجه بسرعة تطبيق توصيات مكافحة العدوى

ترأس الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الاجتماع الربع سنوي للجنة مكافحة العدوى بالمديرية؛ لمتابعة تنفيذ معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات ومنشآت الرعاية الأساسية والأولية التابعة للمديرية.

حضر الاجتماع الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى جانب مديري العموم والإدارات الفنية بالمديرية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، عرضًا تفصيليًا حول مؤشرات أداء برنامج مكافحة العدوى وترشيد استخدام المضادات الحيوية للعام 2025، مستعرضًا أهم الإنجازات والتحديات التي واجهت المنشآت الصحية خلال العام.

وأشاد الدكتور حمودة الجزار بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى في المستشفيات ومنشآت الرعاية الأساسية والأولية بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة أن تظل محافظة الدقهلية في المركز الأول على مستوى الجمهورية في هذا المجال.

وتناول الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصحية، والتي تم رصدها خلال الزيارات الميدانية، وتم وضع إجراءات تصحيحية فورية من قبل اللجنة لتذليل تلك العقبات.

وشدد الدكتور حمودة الجزار بشكل خاص على سرعة الانتهاء من سياسات استخدام المضادات الحيوية بجميع أقسام المستشفيات، وتوفير جميع مستلزمات أمان تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تطبيق توصيات مكافحة العدوى بشأن أعمال التطوير، بالتعاون مع الإدارات الفنية بالمديرية؛ لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمترددين على المنشآت الصحية ورفع مستويات الأمان لمقدمي الخدمة.