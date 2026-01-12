وكيل صحة الدقهلية يتفقد 4 مستشفيات لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، 4 مستشفيات للاطلاع على سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مستشفى شبراهور.

بدأت الجولة بمستشفى شبراهور، حيث تابع سير العمل في الاستقبال والعيادات المسائية، وتفقد الحضانة والعناية العامة وعناية الأطفال. ووجه وكيل المديرية بتوفير جهاز فنت لخدمة عناية الأطفال بالاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة، مؤكدًا على أهمية التزام الفرق الطبية وتواجدها في جميع الأقسام.

مستشفى شبراسندي

توجه الدكتور الجزار بعد ذلك إلى مستشفى شبراسندي، حيث راجع سير العمل وتواجد الفريق الطبي في العيادات المسائية، وناقش مع إدارة المستشفى، بمشاركة السيد وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي، سبل تعزيز كفاءة العمليات وتطوير الخدمات الطبية وتنظيم الجدول العام للفريق الطبي بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة واستمرارية.



مستشفى المقاطعة

وفي مستشفى المقاطعة، تابع وكيل الوزارة سير العمل في الاستقبال والعيادات المسائية ووحدة العقر، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة العمليات وتطوير الخدمات الطبية وتنظيم الجدول العام للفريق الطبي لضمان تقديم الخدمة بكفاءة واستمرارية.

مستشفى تمى الأمديد

واختتم الدكتور الجزار جولته في مستشفى تمى الأمديد، حيث تفقد الاستقبال والعيادات الخارجية والحضانة والعناية العامة وعناية الأطفال، واستمع إلى مقترحات إدارة المستشفى حول تطوير خدمات العناية والحضانة، مؤكدًا على تحسين بيئة العمل الطبية وتوفير كل المستلزمات لضمان راحة المرضى وذويهم.

و شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار تواجد الفرق الطبية في جميع الأقسام، والحرص على الاستماع لملاحظات المواطنين حول الخدمات المقدمة، بما يساهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقة الجمهور في النظام الصحي بالمحافظة.