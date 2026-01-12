قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وكيل صحة الدقهلية يتفقد 4 مستشفيات لمتابعة سير العمل

همت الحسينى

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة،  4 مستشفيات للاطلاع على سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مستشفى شبراهور.
بدأت الجولة بمستشفى شبراهور، حيث تابع  سير العمل في الاستقبال والعيادات المسائية، وتفقد الحضانة والعناية العامة وعناية الأطفال. ووجه  وكيل المديرية بتوفير جهاز فنت لخدمة عناية الأطفال بالاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة، مؤكدًا على أهمية التزام الفرق الطبية وتواجدها في جميع الأقسام.
مستشفى شبراسندي
توجه الدكتور الجزار بعد ذلك إلى مستشفى شبراسندي، حيث راجع سير العمل وتواجد الفريق الطبي في العيادات المسائية، وناقش مع إدارة المستشفى، بمشاركة السيد وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي، سبل تعزيز كفاءة العمليات وتطوير الخدمات الطبية وتنظيم الجدول العام للفريق الطبي بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة واستمرارية.


مستشفى المقاطعة
وفي مستشفى المقاطعة، تابع وكيل الوزارة سير العمل في الاستقبال والعيادات المسائية ووحدة العقر، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة العمليات وتطوير الخدمات الطبية وتنظيم الجدول العام للفريق الطبي لضمان تقديم الخدمة بكفاءة واستمرارية.
مستشفى تمى الأمديد
واختتم الدكتور الجزار جولته في مستشفى تمى الأمديد، حيث تفقد الاستقبال والعيادات الخارجية والحضانة والعناية العامة وعناية الأطفال، واستمع إلى مقترحات إدارة المستشفى حول تطوير خدمات العناية والحضانة، مؤكدًا على تحسين بيئة العمل الطبية وتوفير كل المستلزمات لضمان راحة المرضى وذويهم.
و شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار تواجد الفرق الطبية في جميع الأقسام، والحرص على الاستماع لملاحظات المواطنين حول الخدمات المقدمة، بما يساهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقة الجمهور في النظام الصحي بالمحافظة.

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الصومال

بيان مشترك بين الصين والصومال بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني يستدعي سفراء فرنسا ودول أوروبية في طهران

مفوضية الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يعلق على قرار أمريكي بوقف تمويل ومشاركة بعض مؤسسات الأمم المتحدة

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

