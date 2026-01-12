قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 8 إشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

همت الحسينى

أصيب8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بجمصة أمام المنصورة الجديدة، حيث وقع تصادم ملاكي مع سيارة سوزوكي. 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتمناية على طريق  المنصوره الجديدة -جمصة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة 8 أشخاص وهم شادية محمد سرور محمد 65 عاما  مقيمة 23 الحفير اشتباه كسر بالفخذ الايسر  وسحجات بالوجه واليد اليسرى، احمد محمد سعد البنوانى 35 عاما مقيم دسوق كفر الشيخ، واصابته جرح قطعى بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج ؛ مريم سعد عبدالعزيز حامد  17 عاما  مقيمة الحفير  واصابتها جروح قطعيه بالوجه .

كما اصيب محمود احمد نصر عتمان 35 عاما مقيم 22 الامل الحفير ، واصابته جرح قطعى بالرأس؛ احمد عبدالرحيم صلاح حسن  15 عاما  مقيم قلابشو ، وإصابته جرح قطعى باليد اليسرى 2 سم وجرح قطعى بالرأس كدمات بالصدر والحوض  البناوانى 30 عاما  مقيم دسوق كفر الشيخ، واصابته جرح قطعى بالوجه وكدمه بالركبة اليسرى ؛ هناء محمد ابراهيم 43 عاما  23 الحفير وإصابتها جرح قطعى بالانف والوجه وسحجات باليد اليسري مع اشتباه كسر باليد اليسري ؛ احلام محمد سرور محمد 34 عاما مقيمة 23 الحفير وإصابتها اشتباه كسر بالفخذ الايسر.
تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الدقهلية جمصه بلقاس الحفير

