انقلب بهن التروسيكل .. إصابة 4 سيدات بالدقهلية

أصيب أربعة سيدات بإصابات متفرقة إثر انقلاب تروسيكل بين القطنه و التخشيبه؛ على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل “بين القطنه و التخشيبه” وإصابة 4 سيدات.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة كلا من سوسو المتولى السعيد صالح 45 عاما مقيمة الجزائر ببلقاس ومصابة جرح قطعى بالركبه اليسري

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ؛ نزيهه محمد سراج محمد 40 عاما وإصابتها اشتباه خلع بالكتف الايمن ؛اسماء ابراهيم محمد ابراهيم 29 عاما وأصيبت باشتباه خلع بالكتف الأيمن وبسمله احمد ابراهيم سراح 19 عاما واصابتها كسر بالساق اليسرى وجميعهن مقيمن الحزائر ببلقاس.

تم نقل المصابات الى مستشفى جمصة لتلقي العلاج؛ وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.