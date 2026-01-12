قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدقهلية: تحرير 32 محضر متنوعا في حملة رقابية على المخابز

همت الحسيتى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية بالتنسيق بين مدير عام الرقابة التموينية مع مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، ، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وقامت لجنة تفتيشية برئاسة  محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ،  مصطفى عوض مفتش بالرقابة التموينية، بالمرور على 26 مخبزا بقرى المالحة وعزبة السنط والخليج وميت محمود وعزبة كرم بمركز المنصورة، وميت سويد وكفر ميت فارس وبندر بني عبيد، وقرية ميت طريف بدكرنس.

أسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر مخالفة عبارة عن نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتصرف في كميات دقيق وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود قائمة سجل للبيانات وعدم وجود سجل تسجيل المخالفات.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

بالصور

ازالة تعدي
بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
