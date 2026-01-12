محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة في إطار الاحتفالات بالعام الجديد

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم بمكتبه بالمحافظة، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص سيارافيم وديع وكيل مطرانية الأقباط بالمنصورة وتوابعها، والقمص رويس مفيد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بتوريل، وذلك في إطار الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، تأكيداً روح المحبة والوحدة الوطنية، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد “ مرزوق” أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التلاحم بين أبناء شعبها، وأن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الأخوة والتآخي بين جميع المصريين.

وأعرب وفد الكنيسة عن خالص تقديرهم لحرص محافظ الدقهلية على مشاركة أبنائه الأقباط احتفالاتهم الدينية، مؤكدين أن هذه المشاركة تعبر عن عمق العلاقات الطيبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.