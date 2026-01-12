قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمنتصف تعاملات اليوم .. استقرار فى سعر الدولار بالبنوك المصرية
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
محمد نايف: تعليقات المصريين فرحتني.. وميد تيرم حقق نجاحًا كبيرًا في السعوديةl خاص
الصحة تبحث إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة سابقا
مصطفى بكري يوجه التحية للمستشار حنفي جبالي: أدى دوره بكل إخلاص وانضباط
أحمد سليمان بين نارين.. صهره يتمرد والزمالك: عايز حقي
الخطيب: المنتدى الاقتصادي المصري السويسري منصة لتطبيق أفكار الاستثمار على أرض الواقع
سامح شكري والجزار أبرزهم..10 وزراء سابقين يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
أسباب مرض شيرين عبد الوهاب
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة في إطار الاحتفالات بالعام الجديد

همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم بمكتبه بالمحافظة، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص سيارافيم وديع وكيل مطرانية الأقباط بالمنصورة وتوابعها، والقمص رويس مفيد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بتوريل، وذلك في إطار الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، تأكيداً روح المحبة والوحدة الوطنية، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد “ مرزوق” أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التلاحم بين أبناء شعبها، وأن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل دائمًا فرصة لتجديد معاني الأخوة والتآخي بين جميع المصريين.

وأعرب وفد الكنيسة عن خالص تقديرهم لحرص محافظ الدقهلية على مشاركة أبنائه الأقباط احتفالاتهم الدينية، مؤكدين أن هذه المشاركة تعبر عن عمق العلاقات الطيبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

