محافظات

محافظ الدقهلية يشدد خلال اجتماع لجنة الإعلانات على الالتزام بالمواصفات المقررة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لمناقشة آليات تنظيم منظومة الإعلانات بمختلف قطاعات المحافظة، وتعظيم الاستفادة منها، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

واستهل المحافظ ،  الاجتماع بالتشديد على الالتزام بالضوابط التي تحقق الانضباط الميداني، والحفاظ على النسق الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين، بالتوازي مع تعظيم الموارد المالية للدولة.

ووجه "مرزوق" تعليمات مشددة بمنع وضع أي إعلانات قد تسبب حجب الرؤية البصرية على الطرق والمحاور المرورية الكبرى، أو تشكل خطرًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات، وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية والجمالية المعتمدة، مشيرًا إلى أن تحسين الصورة البصرية للمحافظة جزء لا يتجزأ من رؤية التنمية الشاملة.

وأكد المحافظ  على تعظيم الاستفادة من المساحات الاعلانية لزيادة الموارد، ومراجعة دقيقة للاعلانات قبل الترخيص لها بما يحافظ على المظهر الحضاري، والالتزام بالمواصفات المقررة للوحات الإعلانية والمساحات بما لا يؤثر على حركة الشارع .

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة دقيقة لمنظومة التحصيل لضمان توريد مستحقات الدولة في مواعيدها المقررة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع استمرار حملات المراجعة الدورية للتراخيص القائمة للتأكد من مطابقتها.

شهد الاجتماع استعراض إمكانية منح تراخيص جديدة لمساحات إعلانية متميزة، كما تم بحث طرح مواقع إعلانية إضافية بعد إخضاعها للدراسات الفنية والقانونية اللازمة، لضمان تحقيق التوازن بين التوسع الاستثماري والمتطلبات التنظيمية، مع التأكيد على معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

