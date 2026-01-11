الدقهلية.. حملات مستمرة للرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز.

ففي قطاع المخابز وتحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات على المخابز عن تحرير 74 محضرًا ما بين خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وتجميع وتصرف في الدقيق، في رسالة واضحة: لا تهاون مع أي مساس برغيف الخبز.

وفي قطاع الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 45 مخالفة تنوّعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود بيانات، وبيع سلع بدون فواتير فيما يمثل غش تجاري يخالف القانون.

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 3 مخالفات بسبب الغلق والعمل بدون ترخيص والتصرف في المقررات التموينية، تأكيدًا على أن الدعم حق للمواطن وليس مجالًا للتلاعب، كما شملت الحملات قطاع المواد البترولية، وأسفرت عن تحرير 4 مخالفات شملت عدم الالتزام بالاشتراطات، واستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.