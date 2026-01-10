الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه

أعرب محافظ الدقهلية طارق مرزوق عن تقديره للجهود المبذولة من الفريق الطبي والتمريض والعاملين بمستشفى رمد المنصورة، حيث استقبل المستشفى طفلا يبلغ من العمر 15 عامًا، محولا من محافظة دمياط، مصابا بانفجار مقلة العين، وأُجريت له الجراحة العاجلة في تمام الساعة الخامسة فجرًا، في سباق حقيقي مع الزمن لإنقاذ عين الطفل والحفاظ على فرص الإبصار.

وأكد المحافظ - في بيان صحفي اليوم "السبت"- أن هذا الإنجاز يؤكد جاهزية مستشفى رمد المنصورة للتعامل مع أدق وأخطر حالات طوارئ العيون على مدار الساعة، ودوره الحيوي كمركز متخصص يخدم محافظات الدلتا، ويؤكد على استعداد وتكامل مستشفيات الدقهلية لاستقبال مختلف الحالات من جميع المحافظات في حالات الضرورة.

من جانب آخر قال مدير المستشفى الدكتور أحمد حسان، إن الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى الجراحة، ضم كلا من الدكتور إسلام سامي، والدكتور أحمد بهجت، وفريق التخدير، الدكتور هشام ثروت، ومن هيئة التمريض، مس فاطمة الزهراء، مستر محمود سعد أبوبكر، ومن فريق إشراف التمريض، مس مروة عبد العزيز.