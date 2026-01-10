محافظ الدقهلية يعلن انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات والمخالفات

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة المخالفات، اليوم السبت، مشدداً على ضرورة تحقيق المستهدفات الكاملة للموجة الحالية.

وأوضح المحافظ أن الموجة تشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

و أوضح محمد جلال مدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، والأستاذ عبد الفتاح مدير حماية أملاك الدولة، أن اجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات ومخالفات البناء خلال المرحلة الأولى من الموجة 28 حتى اليوم، بلغ 7حالات متغيرات غير قانونية بمساحة 695 مترا مربعا منهم واحد داخل المستهدف وسته إزالات خارج المستهدف، بمراكز المنصورة وأجا وشرببن، وقرار إزالة تعد على أرض زراعية ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز المنزلة بمساحة 17 سهما و1قيراط خارج المستهدف، بالإضافة إلى 4 قرارات إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 11 سهما و3 قيراط بمراكز المنزلة والمنصورة منهم عدد 1داخل المستهدف وعدد 3 خارج المستهدف.