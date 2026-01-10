محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة جاهزة للتعامل مع أدق حالات طوارئ العيون

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي بالدقهلية، التي تعمل على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وسرعة العمل على تخفيف الآلام عن المرضى والمترددين على المستشفيات.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالعمل المتميز والأداء الراقي لمستشفى رمد المنصورة، التي استقبلت حالة طارئة لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، تم تحويله ليلًا من مديرية الصحة بمحافظة دمياط، إثر إصابة مباشرة بالعين أدت إلى إنفجار مقلة العين، في حالة بالغة الخطورة استدعت تدخلًا طبيًا فوريًا.

وأكد أن هذا الإنجاز يؤكد جاهزية مستشفى رمد المنصورة للتعامل مع أدق وأخطر حالات طوارئ العيون على مدار الساعة، ودورها الحيوي كمركز متخصص يخدم محافظات الدلتا، ويؤكد على استعداد وتكامل مستشفيات الدقهلية لاستقبال مختلف الحالات من جميع المحافظات في حالات الضرورة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، أنه فور الابلاغ عن الحالة، تم التعامل معها داخل مستشفى رمد المنصورة، حيث أُجريت الجراحة العاجلة في تمام الساعة الخامسة فجرًا، في سباق حقيقي مع الزمن لإنقاذ عين الطفل والحفاظ على فرص الإبصار.

وأشار إلى أنه اشترك فريق طبي بمستشفى الرمد ضم كل من، الدكتور إسلام سامي، والدكتور أحمد بهجت، وفريق التخدير، الدكتور هشام ثروت، ومن هيئة التمريض، فاطمة الزهراء، محمود سعد أبوبكر، ومن فريق إشراف التمريض، مروة عبدالعزيز.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، وبقيادة الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة، والدكتورة داليا محمد نائب مدير المستشفى ومدير الاستقبال، والمدير المناوب، الدكتور محمد وادي .