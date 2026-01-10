قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السورية: عملية محدودة في حلب لفرض القانون وحماية المدنيين
إصابة 4 مدنيين.. قسد تستهدف أحياء مدينة حلب السورية بالمسيرات
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
طرود غامضة تصل إلى سكان تكساس.. السلطات تحذر: لا تفتحوها
صقيع وأجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
الاشتباكات تجبر 155 ألف شخص على النزوح من الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
كواليس تجميد الأهلي حسم صفقة سوبر فى ميركاتو الشتاء
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة جاهزة للتعامل مع أدق حالات طوارئ العيون

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي بالدقهلية، التي تعمل على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وسرعة العمل على تخفيف الآلام عن المرضى والمترددين على المستشفيات.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالعمل المتميز والأداء الراقي لمستشفى رمد المنصورة، التي استقبلت حالة طارئة لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، تم تحويله ليلًا من مديرية الصحة بمحافظة دمياط، إثر إصابة مباشرة بالعين أدت إلى إنفجار مقلة العين، في حالة بالغة الخطورة استدعت تدخلًا طبيًا فوريًا.

وأكد أن هذا الإنجاز يؤكد جاهزية مستشفى رمد المنصورة للتعامل مع أدق وأخطر حالات طوارئ العيون على مدار الساعة، ودورها الحيوي كمركز متخصص يخدم محافظات الدلتا، ويؤكد على استعداد وتكامل مستشفيات الدقهلية لاستقبال مختلف الحالات من جميع المحافظات في حالات الضرورة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، أنه فور الابلاغ عن الحالة، تم التعامل معها داخل مستشفى رمد المنصورة، حيث أُجريت الجراحة العاجلة في تمام الساعة الخامسة فجرًا، في سباق حقيقي مع الزمن لإنقاذ عين الطفل والحفاظ على فرص الإبصار.

وأشار إلى أنه اشترك فريق طبي بمستشفى الرمد ضم كل من، الدكتور إسلام سامي، والدكتور أحمد بهجت، وفريق التخدير، الدكتور هشام ثروت، ومن هيئة التمريض،  فاطمة الزهراء، محمود سعد أبوبكر، ومن فريق إشراف التمريض،  مروة عبدالعزيز.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، وبقيادة الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة، والدكتورة داليا محمد نائب مدير المستشفى ومدير الاستقبال، والمدير المناوب، الدكتور محمد وادي .

الدقهلية محافظه صحة العلاج الطبيعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

عبد الرحمن حجاجي

تنس طاولة بتروجت يتعاقد مع حجاجي بعد تعثر انتقاله للأهلي

الأهلي

تعرف على بدلاء الأهلي أمام فاركو في كأس عاصمة مصر

السنغال

أسود التيرانجا.. نسخة استثنائية في 2025 | سلسلة 16 مباراة بلا هزيمة

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد