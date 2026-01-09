محافظ الدقهلية يتابع إعادة فتح رافد بلقاس- جمصة أمام الحركة المرورية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال رفع شجرة كبيرة سقطت على الطريق الرئيسي أمام قريه بحر العش طريق رافد جمصه"بلقاس-جمصة" نتيجة الرياح الشديدة وتقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة، ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية بشكل كامل.

وكلف محافظ الدقهلية، مجلس مدينة بلقاس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مركز شرطة بلقاس وإدارة المرور والحماية المدنية، ورفع الشجرة، وفورا تمكنت الفرق المشتركة، من التعامل مع الموقف بسرعة، حيث تم رفع الشجرة وتقطيعها إلى أجزاء، وإخلاء الطريق بالكامل، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتأمين سلامة المواطنين، كما تم إصلاح أسلاك الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي.

وشدد المحافظ خلال متابعته على ضرورة تكثيف المتابعة من قبل جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية خلال فترة تقلبات الطقس التي تمر بها المحافظة، مؤكداً على أهمية الانتشار المكثف للفرق على الطرق الرئيسية والفرعية، ومراجعة الأشجار الكبيرة والمعمرة، للتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد "مرزوق "على الاستنفار الكامل لغرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو معوقات للحركة المرورية أو للخدمات، خاصة تلك المتعلقة بسقوط أشجار أو أعمدة إنارة أو إعلانات، أو تجمعات مياه أمطار، لضمان استمرارية تدفق الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

وأشاد المحافظ بسرعة استجابة وجاهزية الفرق المشتركة التي تدخلت بفعالية لحل الأزمة، مما يعكس كفاءة التنسيق بين الأجهزة المختلفة في التعامل مع الطوارئ.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري، بما فيها محافظة الدقهلية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية من المواطنين والجهات المعنية.