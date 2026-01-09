الدقهلية ..نجاح وحدة إذابة الجلطات بمستشفى السنبلاوين في إنقاذ حالتين سكتة دماغية

واصلت مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية تقديم خدمات وحدة إذابة الجلطات والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

حيث استقبلت الوحدة الحالة الأولى لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، حضرت إلى قسم الاستقبال وهي تعاني من ضعف بالجانب الأيمن من الجسم والوجه. وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تم حجز المريضة بالقسم وإعطاؤها حقن إذابة الجلطات، ما أسفر عن استجابة إيجابية وتحسن ملحوظ في درجة الوعي، ومع المتابعة الطبية المستمرة خرجت المريضة بعد تحسن حالتها.



كما استقبلت الوحدة الحالة الثانية لمريض يبلغ من العمر 70 عامًا ويعاني من مرض السكري، حضر وهو يعاني من ضعف بالجانب الأيمن وثقل في الكلام. وبعد الانتهاء من الفحوصات والأشعة اللازمة، تم حجزه بالقسم وإعطاؤه حقن إذابة الجلطات، وبعد مرور ساعات قليلة ظهر تحسن واضح بالطرفين العلويين، ومع استكمال العلاج والمتابعة خرج المريض بحالة مستقرة وتحسن ملحوظة.

ووجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للفرق الطبية والتمريضية بقسم المخ والأعصاب ووحدة إذابة الجلطات بمستشفى السنبلاوين العام، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لهذه الوحدات لما تمثله من أهمية في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الناتجة عن الجلطات الدماغية.