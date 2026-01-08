قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
مباريات الأهلي القادمة محليًا وقاريًا حتى نهاية فبراير
محافظات

الدقهلية: انضمام 3 وحدات لـ"السكتات الدماغية"بمستشفيات السنبلاوين وميت غمر وأجا

وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

 أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية عن انضمام ثلاث وحدات جديدة لعلاج السكتات الدماغية بعد اعتمادها رسميًا على موقع خرائط السكتات الدماغية المصرية Egypt Stroke Map، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين المنظومة الصحية ورفع كفاءة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.


ويأتي اعتماد هذه الوحدات تحت رعاية الجمعية المصرية للأمراض العصبية، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لتحقيق التميز في علاج السكتة الدماغية (Angels)، حيث شمل الاعتماد مستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى أجا المركزي، ومستشفى ميت غمر العام، بما يسهم في تسهيل وصول مرضى السكتات الدماغية إلى أقرب مركز متخصص في أسرع وقت ممكن.


وأوضحت المديرية أن موقع Egypt Stroke Map يُعد منصة إرشادية إلكترونية تهدف إلى تحديد مواقع المستشفيات التي تقدم خدمات تشخيص وعلاج السكتات الدماغية، بما في ذلك خدمات إذابة الجلطات والتدخلات العصبية العاجلة، تأكيدًا على أن عامل الوقت يمثل عنصرًا حاسمًا في إنقاذ حياة المرضى وتقليل نسب الإعاقة.


ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية وطنية تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة الطبية، ورفع معدلات النجاة، والحد من المضاعفات الناتجة عن السكتات الدماغية، من خلال توجيه الحالات مباشرة إلى وحدات متخصصة ومجهزة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.


ويمثل هذا العمل ثمرة التعاون بين قطاع مديرية الصحة بالدقهلية وكوادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، تحت إشراف  الدكتور أحمد عفت، أستاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتورة ندى عبد الحميد، أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية.


وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية استمرار العمل على إضافة المزيد من وحدات السكتات الدماغية تباعًا، بما يحقق تغطية جغرافية أوسع داخل المحافظة، ويدعم منظومة الرعاية الصحية الطارئة، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع إتاحة بيانات الوحدات المعتمدة وخرائط الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لخريطة السكتات الدماغية المصرية: https://egypt-stroke-map

