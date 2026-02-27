أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد فعاليات «مقرأة الجمهور» بجميع الإدارات| صور

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، عقد فعاليات «مقرأة الجمهور» بجميع المساجد المحددة لها بالمحافظة، بهدف نشر الثقافة القرآنية وتعميق التدبر في نفوس رواد بيوت الله عز وجل.

وشهدت المساجد إقبالًا كثيفًا من المصلين للتحلق حول مائدة القرآن الكريم وتدارس أحكام التلاوة خلف نخبة من الأئمة المتقنين، مؤكدًا أن هذه المقارئ تسهم في استعادة الدور الريادي للمسجد بوصفه منارة للهدى وتأصيل التلاوة الصحيحة، والتشديد على الضوابط لضمان تهيئة بيوت الله للمصلين.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لخدمة القرآن الكريم.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرار تنفيذ أنشطتها الدعوية والتثقيفية في جميع مساجد المحافظة، انطلاقًا من دورها في العناية بكتاب الله، بما يُسهم في ترسيخ القيم السمحة وبناء جيل واعٍ.