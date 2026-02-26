قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
زراعة الأشجار المثمرة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير محور 30 يونيو| صور

محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال التشجير والتجميل وزراعة أشجار الزينة والمثمرة بالحزيرة الوسطى بمحور «30 يونيو»، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة العامة ورفع كفاءة الطريق وتوسعته من الجانبين، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير المحور باعتباره أحد أهم الشرايين المرورية والمدخل الرئيسي للمحافظة، ضمن مبادرة «كفر الشيخ للأخضر»، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التشجير شملت زراعة 60 ألف شجرة متنوعة، تضم 8 آلاف شجرة أكاليفا، و16 ألف، و8 آلاف لانتانا، و4 آلاف هميليا، و4 آلاف تفلا، و4 آلاف لاكافليم، في خطوة تستهدف تعزيز الغطاء النباتي وإضفاء لمسة جمالية وحضارية تعكس هوية المحافظة وتُحسّن جودة الحياة للمواطنين.

وخلال جولته، حرص «المحافظ» على مصافحة رجال النظافة والتجميل والعاملين بأعمال التشجير، مشيدًا بجهودهم اليومية التي تُعد حجر الأساس في إظهار الصورة الحضارية للمحافظة، ومؤكدًا أن هؤلاء الجنود المخلصين هم أبطال العمل الميداني الذين يصنعون الفارق بصمت وإخلاص. 

كلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمحاور والمداخل بصفة يومية، والتوسع في تطوير الطرق والشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بأهالي كفرالشيخ ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

