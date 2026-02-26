زراعة الأشجار المثمرة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير محور 30 يونيو| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال التشجير والتجميل وزراعة أشجار الزينة والمثمرة بالحزيرة الوسطى بمحور «30 يونيو»، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة العامة ورفع كفاءة الطريق وتوسعته من الجانبين، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير المحور باعتباره أحد أهم الشرايين المرورية والمدخل الرئيسي للمحافظة، ضمن مبادرة «كفر الشيخ للأخضر»، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التشجير شملت زراعة 60 ألف شجرة متنوعة، تضم 8 آلاف شجرة أكاليفا، و16 ألف، و8 آلاف لانتانا، و4 آلاف هميليا، و4 آلاف تفلا، و4 آلاف لاكافليم، في خطوة تستهدف تعزيز الغطاء النباتي وإضفاء لمسة جمالية وحضارية تعكس هوية المحافظة وتُحسّن جودة الحياة للمواطنين.

وخلال جولته، حرص «المحافظ» على مصافحة رجال النظافة والتجميل والعاملين بأعمال التشجير، مشيدًا بجهودهم اليومية التي تُعد حجر الأساس في إظهار الصورة الحضارية للمحافظة، ومؤكدًا أن هؤلاء الجنود المخلصين هم أبطال العمل الميداني الذين يصنعون الفارق بصمت وإخلاص.

كلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمحاور والمداخل بصفة يومية، والتوسع في تطوير الطرق والشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بأهالي كفرالشيخ ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.