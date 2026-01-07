حملة لضبط هارب من أحكام .. «الداخلية» تنفى مزاعم اقتحام من مُسنة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله صاحب الحساب قيام الأجهزة الأمنية بالدقهلية بإقتحام منزل إحدى السيدات "مسنة" دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بإستهداف صاحب الحساب (ميكانيكى) ووالدته "الظاهرة بمقطع الفيديو " (مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وفقاً لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما ، وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما فقامت الأجهزة الأمنية بالإنصراف دون تجاوز .

وعقب ذلك قام صاحب الحساب بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهما .. حيث تم ضبطه وإعلان والدته بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحكم الصادر ضدها مراعاةً لكبر سنها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





