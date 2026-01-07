قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران

عبدالوكيل أبو القاسم

قررت جهات التحقيق المختصة استبعاد شبهة جريمة العدوان على المال المقدمة ضد أعضاء نادي الطيران وحفظ القضية.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بإحالة المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة عن أعمال الفحص والتفتيش لنادي الطيران، للنيابة العامة لإعمال شئونها فيما تضمنه التقرير.

كما تضمن قرار وزير الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي للنادى، وذلك لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، فى ضوء المخالفات المنسوبة للنادى والمتضمنة بالتقرير.

وجاء في القرار أيضًا تكليف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي من بين أعضاء جمعيته العمومية.

