إحالة المتهمين باستدراج سائق أوبر من القاهرة وقتله بالإسكندرية للجنايات.. خاص

أحال المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، متهمين للجنايات في قضية جديدة خاصة بواقعة استدراج سائق أوبر من القاهرة للإسكندرية وقتله.. وننشر نص أمر الإحالة.



نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحال أن المتهم الأول قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه على أثر مروره بضائقة مالية، بيت النية وعقد العزم المسبق على الخلاص منه لسرقة المنقولات خاصته فاستدرج المجني عليه لمحافظة الإسكندرية بزعم توصيله لقضاء بعض المهام، وما أن وصلا استأجر وحدة سكنية وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً وقام بخنقه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته وكان قصده من ذلك ارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.

كما أنهم سرقوا نقودا من السيارة المملوكه للمجني عليه وكان ذلك من مكان مسكنه وقد تقدمت تلك الجناية والجنحة جناية أخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف المجني عليه بالتحايل بحيلة انطلت عليه ألا وهي توصيله لمحافظة الإسكندرية لقضاء بعض المهام قاصداً من ذلك ابعاده عن أعين ذويه حتى يتمكن من تنفيذ الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الثاني حال كونه على علم بالجرائم محل الاتهامات آنفة الوصف أعان المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء وكان ذلك بمساعدته في إخفاء جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه دون اخبار جهات التحقيق وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه على النحو المبين بالتحقيقات.