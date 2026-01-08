بدء تشغيل4 مجازر بالمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ بـ 129 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى لـ 4 مجازر جديدة خلال الأسبوع الجارى في 3 محافظات هي المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ، وذلك ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوي جميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى هذا الأسبوع على المحافظات لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة

تشغيل تجريبى لمجزر شبين الكوم

وأشارت د.منال عوض إلى أن محافظة المنوفية شهدت تشغيل تجريبى لمجزر شبين الكوم بتكلفة إجمالية تبلغ 45.9 مليون جنيه والذى يقع على مساحة حوالي ٣٠٠٠ متر مسطح يتضمن صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي علي مساحه ٧٠٠ م ويحتوي علي ٢ صندوق ذبح الأول بسعة ذبيح وزن من ٣٠٠ إلى ٤٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة ، والثانى بسعة ذبيحة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة ، وصاله لذبح الأغنام علي مساحة ٢٠٠م ويحتوي علي منصة ذبح بمعدل ٣٠ رأس غنم / ساعة ومبني غرف إدارية وخدمات (غرف الكهرباء والمحول ) بمسطح حوالي ١٨٠ م ، وخطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات و منطقة الاستلام ، وتم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المجزر الثانى الذى تم تشغيله التجريبي بمحافظة المنوفية هو مجزر جنزور الآلى بمدينة بركة السبع والذى يقع على مساحة 1000 م2 وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 29.4 مليون جنيه ويضم على 2 عنبر ذبيح و غرف حفظ ( ثلاجات) و غرف تجهيز إلى غرف التصريف النهائي بالإضافة إلى مكاتب إدارية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المجزر الثالث الذى تم تسليمه في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ والذى يقع على مساحة 2000 متر بتكلفة تقدر بحوالي 27.3 مليون جنيه ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات ويعمل وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، مع متابعة جميع المراحل ميدانيًا لضمان أفضل أداء فى التشغيل، وسلامة اللحوم وتلبية تطلعات المواطنين في خدمات متميزة ، ويحتوي المجزر على صالة لذبح المواشي وأخري لذبح الأغنام علي مساحة ٥٠٠ م ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي صندوق ذبح ، بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم ومبني غرف إدارية وخدمات بمسطح حوالي ١٠٠م ، وخط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام ، وعنابر المجزر تم إنشاؤها بالكامل وتم رفع كفاءة الأسوار والمبني الإداري وعمل أرضيات المجزر بالكامل الخزانات و أنظمة لمقاومة الحريق ، كما تم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه خزانات للدم وتحليل صرف مخرجات العنابر وخزانات مياه للحريق.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الرابع الذى تم تسليمه هذا الأسبوع في محافظة الدقهلية وهو مجزر السنبلاوين والذى يقع على مساحة حوالي ٣٠٠٠ متر مسطح وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 26.4 مليون جنيه ويحتوي على صالة مقسمة لذبح المواشي وصالة لذبح الأغنام علي مساحة حوالي ٥٠٠ م ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي صندوق ذبح وذلك بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم وعنبر الأغنام معدل ٣٠ رأس/ساعة ومبني غرف إدارية بمسطح حوالي ١١٠ م٢ ومباني خدمات بمسطح حوالي ١٥٠ م٢ ومبني غرف كهرباء ومحولات بمسطح حوالي ٦٠ م٢ ، كما يضم المجزر عنابر تم رفع كفاءة المنشآت بالكامل وتم رفع كفاءة الأسوار والمبنى الإداري وعمل أرضيات المجزر بالكامل والخزانات وأنظمة لمقاومة الحريق ، كما تم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه خزانات للدم و خزانات تحليل صرف مخرجات العنابر .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن كافة المجازر التي تم تشغيلها التجريبي هذا الأسبوع تضمنت شبكات تغذية مياه وشبكة صرف صحي ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الاعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل ونظام مراقبة كاميرات ، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين بالمحافظات وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئة المعتمدة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية ، على حرص الوزارة على متابعة توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة .