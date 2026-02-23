عمرو أديب ينتقد تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل: "تصميم وقح"

انتقد الإعلامي عمرو أديب تصريحات السفير الأمريكي في اسرايبل التي زعم فيها أن دولة إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات.

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏وسط المسلسلات ورمضان وطقوسه اظن قله من المصريين اهتموا بتصريحات السفير الامريكى فى اسرائيل مايك هاكابى. باختصار للرجل بكل تصميم وقح يؤكد ان الدوله الاسرائيليه من النيل للفرات ! طبعا كل الامر غرضه انه من يعيش على النيل او قبل الفرات يحمد الرب ان اسرائيل تحتل الاراضى الفلسطينيه فقط وان الكرم اليهودي المعروف قد تركنا نعيش على ارض النيل او اى اراضى حتى الفرات .

وتابع :" الخارجيه المصريه قامت بالواجب ولكن اظن الامر يحتاج الى اجراء اقوى وفهم اكتر لطبيعه التصريحات الان ولماذا ! هاكابى ليس شخص عادى وليس مجنونا هو يعرف ما يقول ، كملوا مسلسلات بقى واسف على الازعاج