برلماني: تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل عن الأراضي العربية تهدد استقرار المنطقة

أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، وتضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، تمثل خروجا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتمس بثوابت الشرعية الدولية.

وأشار الحسيني في بيان له إلى أن موقف جمهورية مصر العربية الرافض لتلك التصريحات يأتي اتساقاً مع التزاماتها التاريخية تجاه حماية الأمن القومي العربي، ودعمها الدائم لحقوق الشعوب العربية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن صدور بيانات إدانة ورفض من وزارات خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب كل من مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، يعكس حالة إجماع عربي وإسلامي واضح في مواجهة أية أطروحات أو تصريحات من شأنها تقويض قواعد القانون الدولي أو تكريس سياسات الأمر الواقع.

وأكد الحسيني أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تسهم في تأجيج التوتر في المنطقة، وتعرقل مسارات التهدئة، وتهدد فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي مواقف تخالف أحكام الشرعية الدولية أو تمس بسيادة الدول ووحدة أراضيها.

وشدد على أن احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يمثل حجر الأساس لاستقرار المنطقة، وأن أي محاولات لإعادة تفسير الحقوق التاريخية أو القانونية خارج هذا الإطار مرفوضة جملة وتفصيلاً.