أهم كنوز الكشف الأثري الجديد بأسوان.. فيديو

أعلن فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية بأسوان، عن اكتشاف ثلاث مقابر صخرية جديدة بمنطقة مقابر اللبلاب على الضفة الغربية لأسوان، والتي تعود إلى عصر الدولة القديمة، مؤكداً أنها استُخدمت لاحقاً خلال عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا يوز"، أن المقابر تخص حكام أسوان الذين مثلوا الإدارة العليا للحدود الجنوبية لمصر القديمة، وتتميز بنقوش توثق الحياة الإدارية والدينية، إلى جانب إبراز العلاقات التجارية مع بلاد النوبة وأفريقيا، ما يعكس مكانة أسوان كمركز تجاري وعسكري مهم، مضيفا أن أعمال الحفائر نفذتها بعثة مصرية خالصة من المجلس الأعلى للآثار.

وأشار الأمين إلى العثور داخل المقابر وساحاتها على آبار ودفنات أسفرت عن مجموعة من القطع الأثرية المميزة، لافتاً إلى أن إعادة استخدام المقابر كان أمراً شائعاً عبر العصور، سواء بدافع القرابة أو التبرك أو لضيق المساحات.