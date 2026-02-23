محافظ أسوان: خطة محكمة لتأمين السلع وضبط الأسواق خلال شهر رمضان

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض منظومة تأمين المطالب الجماهيرية من كافة السلع الغذائية بالجودة العالية والأسعار المخفضة وفقاً لخطة محكمة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية، وهو الذى يتطلب بدوره ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان إستقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات الكافية.

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة.

شهر رمضان

وأثناء الإجتماع أعطى المهندس عمرو لاشين توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التموين لتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة على كافة مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز ، وأيضاً مصانع وخزانات التعبئة للتأكد الكامل من توافر هذه السلعة الإستراتيجية ، وتعزيز أرصدتها لتلبية زيادة الإقبال عليها خلال الشهر الكريم ، على أن يتم بالتوازى إنهاء إجراءات تخصيص مستودع أبو الريش ، وأيضاً محطة التعبئة المتنقلة لصالح شركة بتروجاس بما يسهم فى دعم المنظومة وضمان إنسيابية التوزيع لجمهور المستهلكين .

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل خدمة الخط الساخن بأكثر من خط وربطه مباشرة بوزارة التموين لسرعة التفاعل مع البلاغات والشكاوى الواردة ووضع الحلول الفورية لها لتخفيف أى معاناة عن المواطنين ، حيث أن تنفيذ هذا الإجراء سيساهم فى إعداد التقرير الشهرى عن نتائج الرد والإستجابة لكافة الشكاوى مصنفة قطاعياً وجغرافياً ، ويتم التركيز فيه عن تقييم أداء كل إدارة تمهيداً لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية ، ثم مجلس الوزراء.

وفى نفس الوقت يتم إنشاء صفحة رسمية لمديرية التموين على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " لعرض كافة التدخلات والحلول للمشكلات المتنوعة بمنتهى الشفافية والوضوح ، ووفقاً للمرجعية القانونية لإبراز الجهود والتصدى لأى محاولات للتقليل منها ، ويتم إرسال هذه الإجراءات للمكتب الفنى للمحافظ ، مع إرسال الرابط لنشره على الصفحة الرسمية للمحافظة بما يعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى.

وشهد الإجتماع أيضاً تكليف محافظ أسوان للمسئولين بمديرية التموين بالمرور على كافة منافذ ومعارض " أهلاً رمضان " البالغ عددها 35 منفذ ومعرض بواقع 3 إلى 4 مرات أسبوعياً للإطمئنان الكامل على توافر الكميات اللازمة من المعروضات لمختلف السلع بالجودة العالية ، وبالأسعار المخفضة التى تتجاوز الـ 30 % ، مع موافاة المكتب الفني بنتائج المرور أولاً بأول .

وأشار إلى أهمية توصيل المرافق الأساسية للمعارض الدائمة ، وخاصة الكهرباء من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والغرفة التجارية ومديرية التموين لضمان إستدامة هذه المنافذ وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة حيث أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة كاملة وتحركاً سريعاً للحفاظ على إستقرار الأسواق وتحقيق الإنضباط بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمواطن الأسوانى .