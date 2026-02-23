قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: خطة محكمة لتأمين السلع وضبط الأسواق خلال شهر رمضان

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض منظومة تأمين المطالب الجماهيرية من كافة السلع الغذائية بالجودة العالية والأسعار المخفضة وفقاً لخطة محكمة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية، وهو الذى يتطلب بدوره ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان إستقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات الكافية. 

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة. 

شهر رمضان 

وأثناء الإجتماع أعطى المهندس عمرو لاشين توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التموين لتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة على كافة مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز ، وأيضاً مصانع وخزانات التعبئة للتأكد الكامل من توافر هذه السلعة الإستراتيجية ، وتعزيز أرصدتها لتلبية زيادة الإقبال عليها خلال الشهر الكريم ، على أن يتم بالتوازى إنهاء إجراءات تخصيص مستودع أبو الريش ، وأيضاً محطة التعبئة المتنقلة لصالح شركة بتروجاس بما يسهم فى دعم المنظومة وضمان إنسيابية التوزيع لجمهور المستهلكين .

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل خدمة الخط الساخن بأكثر من خط وربطه مباشرة بوزارة التموين لسرعة التفاعل مع البلاغات والشكاوى الواردة ووضع الحلول الفورية لها لتخفيف أى معاناة عن المواطنين ، حيث أن تنفيذ هذا الإجراء سيساهم فى إعداد التقرير الشهرى عن نتائج الرد والإستجابة لكافة الشكاوى مصنفة قطاعياً وجغرافياً ، ويتم التركيز فيه عن تقييم أداء كل إدارة تمهيداً لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية ، ثم مجلس الوزراء. 

وفى نفس الوقت يتم إنشاء صفحة رسمية لمديرية التموين على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " لعرض كافة التدخلات والحلول للمشكلات المتنوعة بمنتهى الشفافية والوضوح ، ووفقاً للمرجعية القانونية لإبراز الجهود والتصدى لأى محاولات للتقليل منها ، ويتم إرسال هذه الإجراءات للمكتب الفنى للمحافظ ، مع إرسال الرابط لنشره على الصفحة الرسمية للمحافظة بما يعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى. 

وشهد الإجتماع أيضاً تكليف محافظ أسوان للمسئولين بمديرية التموين بالمرور على كافة منافذ ومعارض " أهلاً رمضان " البالغ عددها 35 منفذ ومعرض بواقع 3 إلى 4 مرات أسبوعياً للإطمئنان الكامل على توافر الكميات اللازمة من المعروضات لمختلف السلع بالجودة العالية ، وبالأسعار المخفضة التى تتجاوز الـ 30 % ، مع موافاة المكتب الفني بنتائج المرور أولاً بأول .

وأشار إلى أهمية توصيل المرافق الأساسية للمعارض الدائمة ، وخاصة الكهرباء من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والغرفة التجارية ومديرية التموين لضمان إستدامة هذه المنافذ وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة حيث أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة كاملة وتحركاً سريعاً للحفاظ على إستقرار الأسواق وتحقيق الإنضباط بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

محمد عواد

من التمرد للاعتذار .. نهاية أزمة محمد عواد في الزمالك

أهلي جدة

أهلي جدة يواجه ضمك بهدف الصدارة المؤقتة في دوري روشن السعودي

الزمالك

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زد في الدوري غدا

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد