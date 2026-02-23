قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يطلق خطة عاجلة لمعالجة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي

محمد عبد الفتاح

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتنفيذ حزمة من التحركات والإجراءات العاجلة لمعالجة التحديات المزمنة والمتراكمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، ووضع حلول جذرية للمشكلات المتكررة بما يخفف معاناة المواطنين ويرتقى بجودة الحياة اليومية لهم. 

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحويل زهرة الجنوب إلى بانوراما جمالية وخدمية متطورة ، ونموذج حضارى يليق بتاريخها ومكانتها. 

وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وما يكلف به من أعمال أخرى ، فضلاً عن المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية ، والوفد المرافق لهم من قيادات الشركة والهيئة. 

وجه المهندس عمرو لاشين إلى أهمية تدقيق البيانات المتعلقة بالمشكلات والشكاوى سواء بمحطات المياه أو الشبكات أو الخطوط بل شفافية ووضوح ، مع إعداد عرض متكامل يتضمن الحلول العاجلة والآجلة وفق منظور علمى ومنهجى يواكب رؤية أسوان 2040 لتحقيق الإستدامة الشاملة فى هذا القطاع الحيوى ، حيث أنه من المقرر أن يتم عرض النتائج النهائية على القيادة السياسية ، وكذلك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تمهيداً  لتوجيه الوزارات والجهات المعنية بتوفير الإعتمادات اللازمة لدعم المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد المحافظ على أهمية تحقيق التكاتف بين العاملين بالشركة والهيئة ، والعمل بروح الفريق الواحد لوضع حلول سريعة وفعالة لأى مشكلة طارئة تتعلق بالمياه أو الصرف الصحى ، على أن يتواكب مع ذلك إعداد الدراسات العلمية الممنهجة والمحكمة بشكل يحقق العوائد الإيجابية والتنموية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

وفى سياق متصل ، كلف المحافظ بإعداد دراسة علمية متخصصة لمواجهة تحديات المياه الجوفية بإعتبارها من أبرز القضايا الراهنة ، إلى جانب رفع كفاءة المعدات والمركبات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل الفورى مع أى طوارئ .

وأكد محافظ أسوان على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى إدارة هذا الملف الحيوى بما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات لائقة ومستدامة ، ويعزز من مكانة أسوان كواجهة حضارية وسياحية وتنموية متميزة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

