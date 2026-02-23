نائب: التصريحات غير المسئولة للسفير الأمريكي بإسرائيل تقويض متعمد للسلام

أدان النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، والتي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراض عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذه التصريحات تأتي في إطار استمرار التعنت الإسرائيلي والرغبة في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف النائب حسام خليل، أن التصريحات غير المسئولة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، تناقض تمامًا جهود التسوية وإنهاء الحروب بالمنطقة وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما تتقاطع مع الجهود الرامية إلى التوصل لصيغة سلام عادل وشامل تسعى لها مصر بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب.

وأوضح النائب حسام خليل، أن البيان المشترك الصادر عن وزارات خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين والإمارات وعدد من الدول العربية والإسلامية؛ فضلاً عن أمانات مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي عبر عن الإدانة الشديدة والقلق البالغ بشأن التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، يأتي في إطار الرفض العربي والإسلامي القاطع للممارسات الإسرائيلية بالمنطقة والعبث بالأراضي العربية.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن مثل هذه التصريحات الخطيرة والاستفزازية، تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا جسيما لأمن المنطقة واستقرارها، وهو ما يتعارض تماما مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي تقوم على احتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.

وثمّن النائب حسام خليل، الموقف المصري والعربي والإسلامي الواضح برفض سيادة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي أراض عربية محتلة أخرى، وكذلك الرفض التام لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، واستنكار المحاولات الإسرائيلية بتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة وأن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل لن يؤدي إلا إلى إشعال مزيد من العنف والصراع في المنطقة وتقويض فرص السلام.

وطالب النائب حسام خليل، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بدعم الرؤية المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة دون وصاية.