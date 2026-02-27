تناولت حبوبا.. فتاة تحاول إنهاء حياتها بإحدى قرى الدقهلية

أقدمت فتاة بإحدى قرى الدقهلية علي التخلص من حياتها، حيث تناولت شريط دواء كاملا، وتم وضعها تحت الملاحظة بمستشفى تمى الامديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ، بوصول فتاة في حالة إعياء شديد، إلى مستشفى تمى الامديد.

انتقل ضباط مباحث المركز، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إقدام آلاء و،م، 16 عاما ، مقيمة قرية البيضاء التابعة للمركز على انهاء حياتها، حيث تناولت "شريط دوائي" للتخلص من حياتها، وأصيبت بألم في البطن وقيء مستمر وإضطراب في الوعي.

وبسؤال اسرتها اكدوا انها تمر بحالة نفسيه منذ عدة ايام فيما يحاول الاطباء انقاذ حياتها وتم وضعها تحت الملاحظة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.