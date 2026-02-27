القبض على المتهم بالتلويح لزوجته وأهلها بسلاح أبيض في القطامية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب على زوجته والتلويح بسلاح أبيض أسفل العقار محل سكن أهليتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (والد زوجة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، ونجله – مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) ، طرف ثان (الظاهر بمقطع الفيديو ، أحد أصدقائه) لخلافات أسرية بينهم تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر ما أدى إلى إصابة الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى وقتِ لاحق توجه الظاهر بمقطع الفيديو لمسكن أهلية زوجته وتعدى عليهم بالسب والتلويح بسلاح دون حدوث تشابك، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.