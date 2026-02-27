بمناسبة رمضان.. الداخلية توزع عبوات غذائية مجانا على الفئات الأولى بالرعاية| صور

أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات – المحروسة – أهالينا – معاً – روضة السيدة زينب) .. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



ويأتي ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية.





