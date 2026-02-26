محافظ الدقهلية يتفقد تركيب دورات المياه بشارع السكة الجديدة بحي غرب ويوجه بتعميمها

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تركيب دورات المياه الجديدة بشارع السكة الجديدة بنطاق حي غرب المنصورة، في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري لمدينة المنصورة.

ووجّه " المحافظ " بسرعة استكمال الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أهمية توفير خدمات عامة لائقة تسهم في تيسير احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات وتجمعات.

كما وجّه مرزوق، بتركيب دورات مياه مماثلة أمام الحدائق العامة والمستشفيات والشوارع الحيوية ومناطق تجمع المواطنين، بما يحقق خدمة مباشرة للأهالي والزائرين، ويسهم في تحسين المظهر العام ودعم الهوية الحضارية للمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات رفع كفاءة الخدمات العامة، والتوسع في تنفيذها بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق رضا المواطنين.