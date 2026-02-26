محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة لمتابعة جودة الخبز والالتزام بالموازين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة وعدد من المخابز بمدينة المنصورة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات المقررة، والالتزام بالموازين والأوزان القانونية لرغيف الخبز.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ.

وتفقد " المحافظ " حركة انتاج الخبز داخل المخابز وجودة الرغيف ومدى الالتزام بالمعايير الفنية، مؤكدًا أن رغيف الخبز المدعم حق أصيل للمواطن، وأن أي تلاعب في الوزن أو الجودة سيتم التعامل معه فورًا.

ووجّه " مرزوق " بتحرير محاضر نقص وزن لأحد المخابز التي تم رصد مخالفتها خلال المرور، بشارع الثانويه ، كما أمر بتشكيل لجنة لمتابعة هذا المخبز يوميًا للتأكد من الالتزام الكامل بالمواصفات والوزن المقرر وعدم تكرار المخالفات.

وأكد " محافظ الدقهلية " استمرار الجولات المفاجئة والحملات الرقابية على المخابز لضبط منظومة الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.