تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
فحوصات بلا توقف وصيانة دقيقة.. «النقل» تكشف كواليس التشغيل اليومي لسكك حديد مصر | مادة فيلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الأم وأولادها ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا تسرب غاز في منزل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

حصل "صدى البلد"على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تسرب غاز بقرية كوم النور بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 وهم  سهيلة هلال الكمار 24 عاما لقيت مصرعها وشقيقها معاذ 22,عاما ووالدتهما هيام ابراهيم عنيبه 55  عاما.

 كما أصيبت شقيقتها منال ابراهيم سلامه 62 باختناق  وعبدالرحمن هلال عمر 26 عاما باختناق.

 ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 اخرين اثر تسرب غاز مما أدى إلى. اختناقهنم باحد المنازل بقرية كوم النور بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين اثر. تسرب غاز باحد المنازل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.
 

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث حيث تبين تسرب غاز أثناء نومهم مما أدى لوفاة ثلاثة وأصابة اثنين وتم نقل  المتوفيين والمصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.
 

الدقهلية محافظه ميت غمر كوم النور

