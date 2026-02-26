الأم وأولادها ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا تسرب غاز في منزل بالدقهلية

حصل "صدى البلد"على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تسرب غاز بقرية كوم النور بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وهم سهيلة هلال الكمار 24 عاما لقيت مصرعها وشقيقها معاذ 22,عاما ووالدتهما هيام ابراهيم عنيبه 55 عاما.

كما أصيبت شقيقتها منال ابراهيم سلامه 62 باختناق وعبدالرحمن هلال عمر 26 عاما باختناق.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 اخرين اثر تسرب غاز مما أدى إلى. اختناقهنم باحد المنازل بقرية كوم النور بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين اثر. تسرب غاز باحد المنازل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث حيث تبين تسرب غاز أثناء نومهم مما أدى لوفاة ثلاثة وأصابة اثنين وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.

