تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل.. القصة الكاملة لواقعة سقوط ضحايا الفخ الإلكتروني

تحولت لحظة ثقة عابرة إلى كابوس عاشه عشرات المواطنين، بعدما استغل أحد الأشخاص بساطة البعض وحاجتهم للتواصل، ليوقعهم في فخ إلكتروني.

البداية كانت مع شكاوى متكررة تلقتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث فوجئ مواطنون باختفاء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يكتشف أصدقاؤهم وصول رسائل منهم تطلب تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل عبر محافظ إلكترونية، الرسائل بدت حقيقية، تحمل أسماءهم وصورهم، ما دفع الكثيرين للاستجابة بدافع المساعدة.

لكن الحقيقة كانت أكثر قسوة، المتهم كان يعتمد على حيلة نفسية قبل أن تكون تقنية إذ يوهم ضحاياه بضمهم إلى مجموعات مميزة على مواقع التواصل، ويرسل لهم “أكواد تحقق” مدعيًا أنها لاستكمال الاشتراك.

وعقب مشاركة الضحية الكود حتى يتمكن من السيطرة على حسابه وهاتفه، ويبدأ في انتحال شخصيته والتواصل مع معارفه لطلب أموال.

بعض الضحايا لم يخسروا المال فقط، بل فقدوا شعورهم بالأمان، وتعرضوا لمواقف محرجة أمام دوائرهم الاجتماعية، بعدما استُخدمت أسماؤهم في عمليات نصب متتالية.

التحريات الفنية والتقنية نجحت في تتبع النشاط المشبوه، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة رأس البر بمحافظة رأس البر.





وعُثر بحوزته على 6 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، إضافة إلى 15 شريحة هاتف محمول يستخدمها في تنفيذ جرائمه.





وبمواجهته، اعترف بارتكاب 36 واقعة نصب بذات الأسلوب، مستغلًا ثقة الناس ومعرفتهم ببعضهم البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وحماية المواطنين من الوقوع فريسة لمثل هذه الأساليب.