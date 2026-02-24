قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
حوادث

اعترافات تشكيل عصابى في النصب على شركة

اموال
اموال
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابى لقيامهم بإرتكاب وقائع احتيال على إحدى الشركات والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون وجه حق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بإرتكاب وقائع احتيال على إحدى الشركات والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون وجه حق.
 

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول بإحدى شركات الإتصالات بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من خلال إستغلال ثغرة بتطبيق مشتريات إلكترونى لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بالشركة والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون وجه حق من خلال إجراء أكثر من (600) معاملة شراء خلال الآونة الأخيرة دون سداد آية مقدمات.

بإجراء التحريات والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص – مقيمون بمحافظتى "القاهرة، المنوفية")، وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 عقد لوحدتين سكنيتين بإسم أحد المتهمين – مجموعة من الحسابات البنكية – 18 هاتف محمول - 7 أجهزة "لاب توب، تابلت" – 6 ساعات ذكية – عدد من السماعات – 2 ماكينة تستخدم فى العمليات الشرائية ببطاقات الدفع الإلكترونى - كميات من إكسسوارات المحمول- جهاز كمبيوتر - سيارة)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن كافة المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

جهات التحقيق تشكيل عصابى الأجهزة الأمنية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

العبور الجديدة

إزالة فورية للتعديات و تطوير الطرق بالعبور الجديدة.. صور

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيارات الجمارك

بورش وBMW ومرسيدس.. تفاصيل مزاد جمارك السيارات بمطار القاهرة

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

