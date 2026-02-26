القبض على 3 أشخاص ألقوا ألعابا نارية داخل شقة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء قطعة من الألعاب النارية داخل إحدى الشقق بالدقهلية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك الشقة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبسؤاله قرر بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بتاريخ 20/ الجارى بإلقاء قطعة من الألعاب النارية داخل الشقة محل سكنه حال مرورهم بالشارع دون حدوث تلفيات.

أمكن ضبط المذكورين (مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





