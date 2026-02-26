من هم أولو العزم من الرسل وهل سيدنا محمد كان منهم؟.. الدكتور أحمد عصام يجيب

أكد الدكتور أحمد عصام، خلال برنامجه "اقرأ وربك الأكرم" على قناة “صدى البلد”، أن أولي العزم من الرسل هم مجموعة من الأنبياء الذين تميزوا بصلابة الإيمان وصبر لا يُضاهى في مواجهة أقوامهم وتحمل أشد الابتلاءات في سبيل نشر رسالة التوحيد.

وأضاف أن الله اختار 5 من هؤلاء الأنبياء لمنزلة خاصة وهم: “نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد ﷺ”، مشيرًا إلى ما ورد في القرآن الكريم في سورة الأحزاب: ﴿وَمِنكَ… وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾، كما تؤكد سورة الشورى ذلك في الجمع بين هؤلاء الأنبياء الخمسة.

وأكد عصام أن سيدنا محمد ﷺ يدخل ضمن هذه الفئة، حيث يجمع بين الصبر والثبات وتحمل المشقات في سبيل الدعوة إلى الله، معتبراً أن لفظ "ومنك" في القرآن دليل واضح على مكانته بين أولي العزم.