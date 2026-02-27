إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد أسواق الدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بجوار كوبري مستشفي ببلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسوق بهية مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة لخلافات بينهم واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وأدى ذلك لإصابة كل من: رضا أحمد الامام. 50عاما وأصيب بجرح قطعي باليد اليسري ؛ محمد السيد عبدالعزيز. 30,عاما مصاب بجرح قطعي بالرأس وابراهيم ماهر ابراهيم. 30 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى.

تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.