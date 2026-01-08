محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بالمنصورة ويؤكد على الالتزام بجودة الخبز

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، المخابز بمدينة المنصورة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.

واطمأن المحافظ خلال جولته على سير العمل داخل المخبز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم.

كما تابع جودة الإنتاج وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين، والتقى بعدد من المترددين على المخبز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مثمنا مستوى المخبز مشددا على استمراه بهذا المستوى.

وأكد على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات المطلوبة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين.