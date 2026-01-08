الدقهلية: ضبط منتحلة صفة طبيب ورصد مخالفات بمراكز علاج الإدمان

كثفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية حملاتها التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه خلال حملة تفتيشية بمدينة دكرنس، تم ضبط سيدة حاصلة على بكالوريوس زراعة تنتحل صفة طبيب، وتدير مركزًا للتغذية العلاجية وعلاج السمنة والتخسيس دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، حيث قامت الدكتورة نورهان مصطفى، مفتشة العلاج الحر بالإدارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بقسم شرطة دكرنس.

وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن المرور على مركزين للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمدينتي المنصورة وطلخا، بواسطة الدكتورة ولاء نجيب، وبمرافقة مفتشي هيئة الدواء المصرية وممثلي المجلس الإقليمي والقوى للصحة النفسية، وأسفر المرور عن رصد مخالفات خلال التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحرير محضر بقسم شرطة المنصورة وآخر بقسم شرطة طلخا.

و أكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تسمح بأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.