لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الإعدام شنقًا لسيدة واثنين بعد قتـ.ـل الزوج في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

قضت  جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقا لسيدة وشخصين عقب إحالة القضية من محكمة النقض، لإدانتها بقتل زوجها بمعاونة 2 من المتهمين ارتبطت بهم عاطفيا وأغوتهما بمعاونتها فى ارتكاب الجريمة بمقابل مبلغ مالي .


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالفتوح إبراهيم الحنطور، رئيس المحكمة" وعضوية المستشار محمد فتحي السيد الصواف، المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرؤساء بالمحكمة"، والمستشار أحمد محمد عبدالسلام، فى القضية رقم 13623 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة .


تعود تفاصيل الواقعة الى 6/9/2021 بعدما أحال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية كل من :"ام هاشم.ا.خ" وشهرتها شيماء، 30 عاما، و"لبيب.أ.م "، 19 عاما، "أحمد.ام "،20 عاما، الى محكمة الجنايات لأنهم قتلوا المجني عليه زوج المتهمة الأولى "صالح خليفة فهمي عثمان"،عمدا مع سبق الإصرار بان اختمرت فى عقيدة المتهمة الأولى وما اضمر بيقينها وما أغواها إليه شيطانها بأن تجردت من مشاعر الإنسانية متناسية الفضل الذي جمع بينهما فعقدوا العزم جميعا وبيتوا النية على قتله  فقامت المتهمة الأولى بإعطائه عقار دوائي "مهدئ"، فخارت قواه وذهب فى ثبات عميق.

وقام المتهم الثاني بتكبيله وسدد له عدة لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنة وقامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسه بوضع وسادة على فاهه وأنفه ثم قام المتهم الثالث بتطويق عنقه بواسطة "كابل كهربائي"،واكم وثاقه وجذب طرفيه بعنف وقوة حتى فاضت روحه الى بارئها.


ثم  تلك الجناية جنحة اخرى بان سرقوا الهاتف الجوال المملوك للمجني عليه وكان ذلك من داخل مسكنه، وبحوزتهم  ادوات "كابل كهربائي، وسادة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.


كما بينت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمة عرضت حياة نجلة المجني عليه للخطر بان وضعت لها عقار مهدئ افقدها وعيها وادراكها وذهبها الى ثبات عميق لابعادها عن رؤيتها ابان ارتكابها لجريمتها بقتل والد الطفلة.
 

الدقهليه محكمه المنصوره جنابات

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

