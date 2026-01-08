قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العربي لمحو الأمية .. قصة النحوي الشيخ خالد الوقَّاد أحد رموز التحدي والإرادة في طلب العلم
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالمنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من المشروعات الخدمية بالمنصورة، استهلها بتفقد أعمال إنشاء نادي العاملين بالإدارة المحلية، ليكون متنفساً ترفيهياً عاماً لأبناء المحافظة، وذلك في شارع الجمهورية بجوار ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل بالمنصورة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،  عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي لشركة "إيجوس".

وأوضح  "مرزوق" أن المحافظة لا تدخر جهداً في تحقيق آمال وتطلعات أبناء الدقهلية، وتوفير سبل الرعاية والراحة لهم، من خلال توفير أماكن ترفيهية عامة تابعة للدولة لقضاء أوقاتهم، كما شدد على المهندس أيمن المرساوي، استشاري المشروع، الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال والمواصفات الفنية.

كما تفقد محافظ الدقهلية مكتبة مصر العامة بالمنصورة، حيث اطلع على المسرح الروماني وعدد من قاعات المكتبة والمعرض وقاعة مسرح الأطفال، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، وأثنى على الجهود المبذولة في المكتبة، ومستوى النظافة والمظهر الحضاري الذي تتمتع به.

وتابع المحافظ جولته بتفقد قطعة أرض فضاء بجوار مكتبة مصر العامة، التابعة لوزارة الري، لدراسة إقامة مجمع إداري وتجاري وفندقي وخدمي عليها، وذلك بحضور المهندس محمد قاسم وكيل وزارة الري،  سامح الجنايني من المكتب الفني لوكيل الوزارة، واطلع المحافظ ومرافقوه على الموقع ومساحته، تمهيداً للبدء في أعمال التنفيذ والإنشاءات.

وأكد المحافظ حرص الدولة على توفير الخدمات اللازمة في مختلف القطاعات، من خلال طرح الأراضي الفضاء للاستغلال الاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لصالح المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى وجود عدد من قطع الأراضي التي تمثل فرصا استثمارية لاستخدامها في اقامة أنشطة تجارية وترفيهية وتجارية وخدمية بما يصب في صالح المواطنين وتوفير خدمات متنوعة لأبناء المحافظة.

الدقهلية محافظ مكتبه مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

فيروز وابنها الأصغر

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز

ترشيحاتنا

بكين و سول تطويان سنوات الفتور: زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

بكين و سول تطويان سنوات الفتور.. زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

علم مصر

مصر تعرب عن تقديرها للجهود اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها

حلب

قصف سوري على شرق حلب.. ومقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال

بالصور

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد