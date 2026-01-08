محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من المشروعات الخدمية بالمنصورة، استهلها بتفقد أعمال إنشاء نادي العاملين بالإدارة المحلية، ليكون متنفساً ترفيهياً عاماً لأبناء المحافظة، وذلك في شارع الجمهورية بجوار ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل بالمنصورة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي لشركة "إيجوس".

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة لا تدخر جهداً في تحقيق آمال وتطلعات أبناء الدقهلية، وتوفير سبل الرعاية والراحة لهم، من خلال توفير أماكن ترفيهية عامة تابعة للدولة لقضاء أوقاتهم، كما شدد على المهندس أيمن المرساوي، استشاري المشروع، الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال والمواصفات الفنية.

كما تفقد محافظ الدقهلية مكتبة مصر العامة بالمنصورة، حيث اطلع على المسرح الروماني وعدد من قاعات المكتبة والمعرض وقاعة مسرح الأطفال، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، وأثنى على الجهود المبذولة في المكتبة، ومستوى النظافة والمظهر الحضاري الذي تتمتع به.

وتابع المحافظ جولته بتفقد قطعة أرض فضاء بجوار مكتبة مصر العامة، التابعة لوزارة الري، لدراسة إقامة مجمع إداري وتجاري وفندقي وخدمي عليها، وذلك بحضور المهندس محمد قاسم وكيل وزارة الري، سامح الجنايني من المكتب الفني لوكيل الوزارة، واطلع المحافظ ومرافقوه على الموقع ومساحته، تمهيداً للبدء في أعمال التنفيذ والإنشاءات.

وأكد المحافظ حرص الدولة على توفير الخدمات اللازمة في مختلف القطاعات، من خلال طرح الأراضي الفضاء للاستغلال الاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لصالح المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى وجود عدد من قطع الأراضي التي تمثل فرصا استثمارية لاستخدامها في اقامة أنشطة تجارية وترفيهية وتجارية وخدمية بما يصب في صالح المواطنين وتوفير خدمات متنوعة لأبناء المحافظة.