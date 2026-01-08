التضامن تشارك في احتفالية افتتاح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات

شاركت انجى اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي،نيابة عن الوزيرة الدكتورة مايا مرسي فى احتفالية افتتاح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات، التى أطلقتها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وشهد الافتتاح حضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،والمهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة ‏التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والسيد ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة ‏شركة أوراسكوم للإنشاءات والشريك المؤسس لمؤسسة ساويرس، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاءات والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، وشركاء القطاع الخاص والمجتمع المدني..

وأكدت الأستاذة انجى اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنطلق في عملها من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الاساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة وأحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية، وأن التعليم الفني يمثل أحد أهم المسارات الداعمة للتمكين الاقتصادي، وأداة رئيسية لربط الشباب بسوق العمل، وخلق فرص عمل مستقرة في القطاعات الانتاجية المختلفة.

ومن هذا المنطلق، تحرص الوزارة على دعم النماذج التي تحقق التكامل بين التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتسهم في بناء مهارات حقيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل قطاع الإنشاءات، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي من خلال أذرعها التنفيذية، ويدعم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الشراكات التنموية التي تربط بين بناء القدرات، والتمكين الاقتصادى، بما يضمن تعظيم الاثر الاجتماعي الاقتصادى لهذه المبادرات، وتحويلها إلى نماذج قابلة للاستدامة والتوسع.

وأضافت اليمانى أن هذا المشروع يجسد نموذجا متكاملا للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية،الغرفة التجارية الألمانية وشركة أوراسكوم للإنشاءات، حيث لا يقتصر الدور على تقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة، بل يمتد ليشمل التدريب العملي، وبناء المهارات، وفتح مسارات واضحة للاندماج في سوق العمل، بما يحقق مصلحة الطلبة، ويخدم احتياجات الاقتصاد الوطني، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد تقديرها العميق لهذا الدور وكافة الشركاء والأطراف المعنية، في دعم هذا النموذج، وحرصها على استمرار هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية، التي تضع بناء الإنسان والاستثمار في قدراته في قلب عملية التنمية، وتعزز ثقافة العمل والانتاج ، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ووجهت اليمانى النصيحة للطلاب بأن التعليم الفني أصبح أقوى الطرق للنجاح، خاصة مع اقترانه بالمهارة وأن المدرسة ستدعمهم بالمهارات اللازمة للخروج للسوق و مواكبة العصر والاحتياجات الجديدة.

وتوجهت فى ختام كلمتها بالشكر والتقدير إلى جميع القائمين على هذا المشروع، وكل من ساهم في إنجاحه، متمنية لمدرسة انسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية النجاح الدائم، والمستقبل الواعد للابناء .

ومن جانبه صرح المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس بأن مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات تأتي أكثر من مجرد تدشين لصرح تعليمي؛ إنه تكريم حي لرؤية والدي، المهندس أنسي ساويرس، وإيمانه العميق بأن النهضة الحقيقية تبدأ من إعداد الإنسان والمثابرة وتدريب الأيدي العاملة على أعلى المستويات العالمية."

وأوضح السيد ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات والشريك المؤسس لمؤسسة ساويرس، قائلًا: “إن دعم التعليم الفني المتخصص، وخاصة قطاع الإنشاءات، يعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعاتها القومية بكفاءات محلية مدربة، ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني، لذا، نسعى من خلال هذه المدرسة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدريب على مجالات الإنشاءات، ونقل الخبرات، وربط الطلاب بفرص عمل حقيقية فور التخرج، وبجانب اعتماد المدرسة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نعتز بكونها شريك دائم لنا، فقد أردنا أيضا لهذه المدرسة أن تكون نموذجًا فريدًا يكسر الصورة النمطية للتعليم الفني، ولهذا نفخر بكونها الأولى في مجالها التي تحصل على اعتماد (AHK) الألماني، مما يفتح آفاقاً دولية لخريجينا.”

وصرّح المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، بأن أوراسكوم للإنشاءات تؤمن بأن تطوير التعليم الفني المتخصص هو حجر الأساس لبناء قطاع إنشاءات قوي يساعد على تطوير الاقتصاد بشكل مستدام. ومن خلال الشراكة في «مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات»، نعمل على نقل الخبرات العملية من مواقع العمل إلى قاعات التدريب، وربط التعليم مباشرة باحتياجات المشروعات الفعلية وسوق العمل.

وأشار إلى أن المدرسة تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، وتسهم في إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية بكفاءات مصرية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.”

ومن جهتها، قالت السيدة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية،: "يتزامن إطلاق مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية مع الاحتفال بمرور ربع قرن على تأسيس مؤسسة ساويرس، وهو ما يجعل لهذا الصرح رمزية خاصة؛ فهو يجسد جوهر استراتيجيتنا والمتمثلة في الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي المستدام من خلال بوابة التعليم النوعي، موضحة أن المدرسة تهدف إلى تخريج فنيين معتمدين دوليًا وفق معايير غرفة التجارة والصناعة الألمانية، كما تسعى إلى ترسيخ دور المؤسسة كشريك أساسي في بناء رأس المال البشري المصري، لنواصل معًا كتابة قصة نجاح بدأت منذ خمسة وعشرين عامًا، أساسها الاستثمار في عقول الشباب وقدراتهم".