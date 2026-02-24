عزة فهمي : بدأت مشواري السينمائي بتصميم حلي فيلم "شفيقة ومتولي"

تحدثت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، بداياتها في عالم السينما، مؤكدة أنها شاركت في تصميم الحلي لفيلم "شفيقة ومتولي" قبل تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين في أفلام لاحقة مثل «المصير» و«المهاجر»: "أنا عايزة أقول لك إنه لا عملت قبليها (شفيقة ومتولي).. مع سعاد حسني، ومع ناجي شاكر".

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، الفنان ناجي شاكر هو من دعاها للمشاركة، مضيفة: "كنت لسه متخرجة، قال لي: عزة تعالي اعملي معايا شفيقة ومتولي".

وأشارت إلى أن ما قدمته آنذاك كان بسيطًا بحكم حداثة سنها: "عملت حاجات ساذجة.. عارفة يعني سعاد حسني بتاعة بانو بانو على مش عارفة إيه، كانت هي دي".

وعندما سألتها لميس الحديدي عن شعورها اليوم وهي تشاهد تلك الأعمال، قالت: "باقول الإفيه.. كان حلو وقتها.. كان حلو طبعاً، كان عندي ٢٣ سنة".

وأكدتأنها كانت في الثالثة والعشرين فقط حين نفذت تلك التجربة، وهو ما يعكس جرأة مبكرة وثقة دفعتها إلى خوض مجالات فنية متنوعة منذ تخرجها.