سيدة أعمال: الحلي أصبحت شغفا وحياة متكاملة تتجاوز مجرد وظيفة

تحدثت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، ، عن جذور مسيرتها المهنية ومسارها الفني في صناعة الحلي، مؤكدة أن بدايتها جاءت بالصدفة بعد رحلة طويلة من البحث عن شغفها الحقيقي.

وقالت عزة فهمي: "أنا بالصدفة، ما بقولك مفيش حاجة بالصدفة"، مشيرة إلى أن حياتها العملية بدأت بعد تجربة وزارة الإعلام ومحاولات في الرسم والخزف، قبل أن تكتشف الحلي الذي أصبح فيما بعد شغفها الأكبر.

وخلال حديثها عن أصول عائلتها، روَت عزة فهمي "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، كيف قادتها رحلة إلى السودان لتعقب جذور جدتها، حيث اكتشفت أن هناك صياغين في أسرتها من كردفان.

وأوضحت: "الناس اللي ماشيين معايا قالولي (الدكتورة بتسأل على حبوبتها) -يقولوا على الجدة الحبوية- (الضو؟ آه دول من كردفان)، طلع فيه ٤٢ يا ٢٤ صائغ من كردفان"، موضحة، أن هذه المصادفة عززت ارتباطها العميق بالمهنة وجعلتها تدرك أن الحلي يجري في عروقها.

وتطرقت عزة فهمي أيضًا إلى نشأتها وعائلتها، موضحة دور والدها في تشكيل شخصيتها الثقافية والفكرية: "والدي كان غرس فيا الحكايات، والحكايات اللي حكالي عن السودان وحكايات مصر، وعلاقته هو راجل كان بيشتغل في تجارة القطن في الصعيد، وراجل يعني ناس بتحبه فمحبوب جداً"، مؤكدة أن طفولتها كانت مليئة بالأساطير والكتب والمعارف التي شكلت وعيها الفني والإبداعي.