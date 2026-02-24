قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر
التعدد كان الأصل.. أزهري يشرح شروط الجمع بين الزوجات في العصر الحالي
ريبيرو ليس الأول.. النادي الأهلي في قبضة الفيفا
البوسعيدي: تقدم ملحوظ في المفاوضات بين واشنطن وطهران.. والمحادثات المقبلة في فيينا
القبض على المتهمين بالتعدى على عامل وسرقة هاتفة بالبساتين
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 9.. الإرهابي محمود عزت يفلت من قوات الأمن
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 9.. أمير كرارة يتفاوض مع منتصر من أجل تسليم محمود عزت
ترخيص المحلات 2026.. رخصة محلك مع نصف الرسوم قبل 14 يونيو
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عيب لما نسميها كدا .. حسام موافي يثير الجدل عن مصطلح موائد الرحمن

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الصيام لا يقتصر أثره على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يُنمّي في النفوس معاني الجود والكرم، مشيدًا بما يقدمه المصريون من صور التكافل خلال شهر رمضان.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة إفطار الصائم تنتشر في كل أنحاء مصر بصورة لافتة، لافتًا إلى أنه زار دولًا عديدة حول العالم ولم يجد مثل هذا المشهد من الكرم المنتشر في كل حي وشارع، معتبرًا ذلك مصدر فخر للمجتمع المصري.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن لديه ملاحظة على مصطلح موائد الرحمن، قائلاً: عيب لما نقول موائد الرحمن، فهي في الأصل موائد عباد الرحمن، البشر هم من يقيمون هذه الموائد ابتغاء مرضاة الله وبالتالي فهي موائد عباد الرحمن.

وشدد الدكتور حسام موافي، على أن موائد عباد الرحمن تمثل صورة عظيمة من صور التكافل، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «ما نقص مال من صدقة»، موضحًا أن العطاء لا يقتصر تعويضه على المال فقط، بل يمتد إلى البركة في الصحة والأبناء والرزق.

وأضاف أن إطعام غير القادرين في رمضان من أعظم القربات، مؤكدًا أن مصر تُعد من أكثر دول العالم في تنظيم موائد إفطار الصائمين، وهو أمر يستحق الإشادة والاعتزاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

جانب من الحدث

ضمن حملة إفطار صائم.. نائب محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار

اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الأحد.. انطلاق دورة الاستيراد بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

مدير تموين الرياض بكفر الشيخ

بـ جلباب وعباءة.. مدير إدارة تموين بكفر الشيخ يتخفى في زي مسن| إيه الحكاية؟

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

