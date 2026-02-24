عيب لما نسميها كدا .. حسام موافي يثير الجدل عن مصطلح موائد الرحمن

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الصيام لا يقتصر أثره على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يُنمّي في النفوس معاني الجود والكرم، مشيدًا بما يقدمه المصريون من صور التكافل خلال شهر رمضان.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة إفطار الصائم تنتشر في كل أنحاء مصر بصورة لافتة، لافتًا إلى أنه زار دولًا عديدة حول العالم ولم يجد مثل هذا المشهد من الكرم المنتشر في كل حي وشارع، معتبرًا ذلك مصدر فخر للمجتمع المصري.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن لديه ملاحظة على مصطلح موائد الرحمن، قائلاً: عيب لما نقول موائد الرحمن، فهي في الأصل موائد عباد الرحمن، البشر هم من يقيمون هذه الموائد ابتغاء مرضاة الله وبالتالي فهي موائد عباد الرحمن.

وشدد الدكتور حسام موافي، على أن موائد عباد الرحمن تمثل صورة عظيمة من صور التكافل، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «ما نقص مال من صدقة»، موضحًا أن العطاء لا يقتصر تعويضه على المال فقط، بل يمتد إلى البركة في الصحة والأبناء والرزق.

وأضاف أن إطعام غير القادرين في رمضان من أعظم القربات، مؤكدًا أن مصر تُعد من أكثر دول العالم في تنظيم موائد إفطار الصائمين، وهو أمر يستحق الإشادة والاعتزاز.